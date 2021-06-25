Андрій Ярмоленко зайняв місце в атаці поруч з Кріштіану Роналду.

Один з лідерів збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2020 за підсумками групового етапу турніру. Вінгер Андрій Ярмоленко, котрий нещодавно повеселив всіх на прес-конференції, увійшов до символічної команди.

Про це повідомив офіційний Twitter УЄФА.

Нагадаємо, що 31-річний півзахисник протягом групового раунду двічі забив у ворота суперників та ще одного разу асистував партнеру.

Зауважимо, що в символічну збірну також потрапив Мемфіс Депай, який поповнив цим літом склад іспанського топ-клубу, а також Джорджіньо Вейналдум, котрий перейшов до французького ПСЖ.

Що стосується самого Ярмоленка, то він охоче готовий покинути лондонський "Вест Хем".

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Автор: Артем Будрін