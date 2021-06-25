Один з лідерів збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2020 за підсумками групового етапу турніру. Вінгер Андрій Ярмоленко, котрий нещодавно повеселив всіх на прес-конференції, увійшов до символічної команди.
Про це повідомив офіційний Twitter УЄФА.
Нагадаємо, що 31-річний півзахисник протягом групового раунду двічі забив у ворота суперників та ще одного разу асистував партнеру.
Зауважимо, що в символічну збірну також потрапив Мемфіс Депай, який поповнив цим літом склад іспанського топ-клубу, а також Джорджіньо Вейналдум, котрий перейшов до французького ПСЖ.
Що стосується самого Ярмоленка, то він охоче готовий покинути лондонський "Вест Хем".
Читайте також"У ванній обливається Heineken": футболісти збірної України пожартували про Ярмоленка (відео)
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця.
- Суперником збірної України з плей-офф стала команда Швеції. Українці проведуть матч 29 червня в Глазго.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram