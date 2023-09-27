Англійські, латвійські та польські команди не гратимуть проти збірних Росії.

У вівторок, 26 вересня, відбулося засідання виконавчого комітету УЄФА, в ході якого чиновники прийняли рішення повернути російські збірні U-17 в міжнародні змагання.

У відповідь на це рішення Футбольна асоціація Англії (FA) заявила, що незважаючи на рішення УЄФА, не змінить свою позицію і бойкотуватиме матчі проти російських команд.

"Ми не підтримуємо позицію щодо повернення Росії до змагань УЄФА молодших вікових груп, і наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти Росії", - йдеться в заяві FA.

Пізніше на рішення УЄФА відреагували і в Українській асоціації футболу. В УАФ засудили рішення Європейського футбольного союзу повернути в змагання команди країни-терориста і заявили, що Україна бойкотуватиме всі турніри, в яких виступатимуть російські команди. Також УАФ закликала інші асоціації приєднатися до бойкоту.

Прикладу України та Англії вже наслідували Польща і Латвія.

Заява президент Польського футбольного союзу Цезарія Кулеши:

"Я був здивований заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть проти них грати. Це єдине вірне рішення в даній ситуації", - написав Кулеша в Twitter.

Заява Федерації футболу Латвії:

"Федерація футболу Латвії підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не гратимуть проти російських команд незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить жорсткій позиції Федерації щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься чинною до завершення бойових дій в Україні.

Федерація ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також Федерація повністю поважає і дотримується процедури, встановлені латвійським законодавством, що стосуються проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію Латвії", - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а також відсторонив від участі в міжнародних турнірах збірні старни-агресора різного віку.

Президент УЄФА Александер Чеферін у своєму недавньому інтерв'ю заявляв, що Росія буде відсторонена від участі в міжнародних футбольних турнірах до завершення війни в Україні. Рішення Виконкому УЄФА повернути російські команди до 17 років Чеферін мотивував тим, що "діти не повинні втрачати можливість грати у футбол через дії дорослих".

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