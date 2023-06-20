Збірна Англії впевнено лідирує в групі з кваліфікації ЧЄ-2024.

У понеділок, 19 червня, відбувся поєдинок четвертого туру кваліфікації Євро-2024, в якому збірна Англії протистояла Північній Македонії.

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" в Манчестері і завершилася з рахунком 7:0 на користь господарів поля.

Три голи в цій грі забив молодий вінгер Букайо Сака, дублем відзначився нападник Харрі Кейн. Ще по одному м'ячу забили Маркус Рашфорд і Калвін Філліпс.

Відео дня

Англія - Північна Македонія - 7:0

Голи: Кейн, 29, (пен) 73, Сака, 39, 47, 51, Рашфорд, 45, Філліпс, 64

Англія: Пікфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Александер-Арнолд, Хендерсон (Галлахер, 58), Райс (Філліпс, 59), Сака (Фоден, 59), Кейн (Вілсон, 74), Рашфорд (Гріліш, 58)

Північна Македонія: Дімітрієвський, Рістовський (Бейтулай, 46), Велкоскі, Зайков (Серафімов, 57), Аліоскі, Адемі (Атанасов, 58), Барді (Бабунський, 67), Елмаз, Ашковський, Трайковський (Бабунський, 57), Несторовський

Попередження: Райс, 41, Філліпс, 77 - Бейтулей, 72

Огляд матчу:

Збірна Англії заробив 12 очок після чотирьох матчів і лідирує в групі з кваліфікації Євро-2024 з футболу. На другій позиції йде збірна України, у якої шість очок. Слідом розташувалися команди Італії та Північної Македонії, в активі яких по три бали. На останньому місці йде Мальта (0 очок).

Нагадаємо, збірна України в рамках четвертого туру відбору на Євро-2024 з мінімальним рахунком перемогла збірну Мальти (1:0).

Наступні ігри кваліфікації чемпіонату Євро-2024 пройдуть у вересні.

Вас також можуть зацікавити новини: