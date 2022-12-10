Збірна Франції раніше жодного разу не перемагала Англію на чемпіонатах світу.

У суботу, 10 грудня, в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу, який приймає Катар, відбудеться поєдинок національних збірних Англії та Франції.

Гра пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.

Команда Гарета Саутгейта у стартовій грі групового турніру завдала нищівної поразки збірній Ірану (6:2). У матчі другого туру англійці зіграли внічию зі збірною США (0:0). А потім добилися розгромної перемоги над Уельсом (3:0).

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В 1/8 фіналу збірна Англії добилася впевненої перемоги над командою Сенегалу (3:0).

Французи на стадії групового етапу в стартових двох турах обіграли Австралію (4:1) і Данію (2:1), забезпечивши собі вихід в плей-офф мундіалю. У заключному турі команда Дешама резервним складом програла Тунісу (0:1).

В поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Франції виявилася сильнішою за поляків (3:1).

В рамках чемпіонатів світу Англія і Франція зустрічалися два рази і обидві зустрічі залишилися за "трьома левами". На переможному ЧС-1966 Англія виграла з рахунком 2:0, а в 1982 році британці обіграли суперника з рахунком 3:1.

Востаннє на офіційному рівні Англія та Франція перетиналися на Євро-2012 в Україні та Польщі. Тоді вони в Донецьку в матчі групи зіграли внічию 1:1.

Англія - Франція: прогноз

Букмекери віддають невелику перевагу в цьому протистоянні чинним чемпіонам світу. Так, перемога Франції оцінюється коефіцієнтом 2,60, нічия - 3,20, а тріумф збірної Англії - 3,00.

На думку аналітиків, цей матч буде досить видовищним і в матчі буде забито більше двох голів. На "тотал більше 2" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,70. На результат "обидві заб'ють" можна поставити з коефіцієнтом 1,92.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,30.

На прохід збірної Англії в 1/2 фіналу ЧС-2022 можна поставити з коефіцієнтом 2,04, підсумковий тріумф Франції - 1,83.

Англія - Франція: трансляція

Поєдинок національних команд Англії та Франції на території України в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що переможець поєдинку Англія - Франція в 1/2 фіналу ЧС-2022 гратиме проти найсильнішого в протистояння національних команд Марокко та Португалії.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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