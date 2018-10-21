Ярмоленко вибув на півроку через травму ахілла

Інформацію підтвердив ряд британських ЗМІ.

Відразу кілька авторитетних англійських ЗМІ (Independent, London Evening Standard, Mirror, Claretandhugh) повідомили, що гравець "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко не зіграє протягом найближчих півроку.

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Український півзахисник в неділю пройшов медогляд після травми ахіллового сухожилля, яку він отримав вчора в грі з "Тоттенхемом", повідомляє Goal.com. У результаті стало відомо, що Ярмоленко пропустить мінімум шість місяців.

Офіційної інформації про травму Ярмоленка «Вест Хем» поки не надав.

Ярмоленко буде змушений пропустити останній матч збірної України в Лізі націй проти Словаччини, товариський матч з Туреччиною, а також два матчі відбору на Євро-2020, які пройдуть у березні наступного року.