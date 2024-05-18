На думку Евандера Холіфілда, українець має перевагу над британцем у силі удару та швидкості рук.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Евандер Холіфілд віддає перевагу українцю Олександру Усику в його сьогоднішньому чемпіонському протистоянні проти британця Тайсона Ф’юрі. Про це повідомляє Daily Mail.

На думку американського екс-боксера, насправді Усик має перевагу, оскільки він "менший хлопець, але він також має хорошу силу удару та має швидкі руки".

"Він один із тих хлопців, просто дивишся на нього й розумієш, що він біда. У нього такий вираз обличчя, що ви знаєте, що він перемагає, проходячи через будь-що. Але, якщо Ф'юрі зможе утримати його, продовжувати бити його джебом, він переможе", - сказав Холіфілд. Відео дня

Як відомо, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться в ніч на 19 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Початок бою - не раніше 0:30 за київським часом.

Бій Усик - Ф’юрі: прогнози

Нещодавно легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита історичного бою між Усиком та Ф’юрі. За словами британця, його співвітчизник переможе українця. Як сказав Льюїс, "хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького хлопця".

У свою чергу Майк Тайсон дав свій прогноз на бій Усик - Ф’юрі. На думку легендарного американського боксера, Ф'юрі переможе українця Усика, який буде чинити опір британцю, але, зважаючи на габарити Ф'юрі, він "може бути занадто сильним для українця".

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