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Шахтар - Хоффенхайм: як це було (фоторепортаж)

22:12, 19 вересня 2018
Футбол
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Агентство Reuters

Матч завершився з рахунком 2:2.

Гра була яскравою і насиченою, в якій німецький клуб-дебютант Ліги чемпіонів ні в чому не поступився супернику.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар