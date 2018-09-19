Шахтар - Хоффенхайм: як це було (фоторепортаж)
22:12, 19 вересня 2018Футбол
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Яскравий матч у Харкові завершився внічию - 2:2.
Reuters
У Харкові відбувся матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому донецький "Шахтар" приймав німецький "Хоффенхайм".
Матч завершився з рахунком 2:2.
Гра була яскравою і насиченою, в якій німецький клуб-дебютант Ліги чемпіонів ні в чому не поступився супернику.
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