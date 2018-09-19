Шахтар і Хоффенхайм зіграли яскраву нічию в стартовому матчі сезону ЛЧ

Гра завершилася з рахунком 2:2.

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" приймав немемцкий "Хоффенхайм".

Матч завершився з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч виявився рівним і конкурентним, а гравці німецької команди - дебютанта Ліги чемпіонів - вели в рахунку більшу частину часу, дозволивши гірникам лише здобути нічию в домашньому матчі.

У складі гірників забивали Ісмаїлі і Майкон.

У кінцівці гри донеччани створили ряд небезпечних моментів, але забити переможний гол у важливій грі на своєму полі так і не змогли.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом матчу.