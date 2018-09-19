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Шахтар і Хоффенхайм зіграли яскраву нічию в стартовому матчі сезону ЛЧ

21:49, 19 вересня 2018
Футбол
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Шахтар і Хоффенхайм зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів / Reuters

Матч завершився з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч виявився рівним і конкурентним, а гравці німецької команди - дебютанта Ліги чемпіонів - вели в рахунку більшу частину часу, дозволивши гірникам лише здобути нічию в домашньому матчі.

У складі гірників забивали Ісмаїлі і Майкон.

У кінцівці гри донеччани створили ряд небезпечних моментів, але забити переможний гол у важливій грі на своєму полі так і не змогли.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом матчу.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар