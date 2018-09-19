Фоменко про призначення тренером збірної України: не було грошей, плюс мовний бар'єр

Відомий фахівець розповів про те, як став головним тренером національної команди України, яку згодом вивів на Євро-2016.

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко, який сьогодні відзначає свій 70-річний ювілей, згадав про те, як очолив національну збірну.

“Я був головою комітету по збірних у ФФУ. Тоді треба було терміново шукати для національної команди головного тренера. Пробували запросити одного, другого, третього, але у всіх були просто захмарні вимоги по зарплаті. Ну де ми могли взяти п'ять мільйонів євро на зарплату тренера?, - згадує Фоменко в інтерв'ю порталу Панорама

Плюс ми дуже боялися мовного бар'єру. У мене є досвід роботи за кордоном, тому я знаю, як це складно. Якщо мови не знаєш, то нічого й потикатися. В Іраку я вивчив слів 200 для того, щоб донести до гравців хоч якісь футбольні ідеї".

Український фахівець тренував національну команду з 26 грудня 2012 року по 23 червня 2016 року. У відборі ЧС-2014 команда вийшла в плей-офф, де програла по сумі двох матчів збірної Франції (2:0 і 0:3), а потім Фоменко вивів збірну на Євро-2016. На турнірі у Франції його підопічні програли всі три матчі, після чого тренер оголосив про свою відставку.