Також до топ-50 потрапили ще троє українців. Всі вони пройшли відбір у гонку переслідування.

Український біатлоніст Дмитро Підручний на чемпіонаті світу з біатлону в Обергофі посів п’яте місце на 10-кілометровій спринтерській гонці. До медалі йому не вистачило 14 секунд.

Цей етап міг не відбутися сьогодні через погані погодні умови: густий туман накрив трасу. За п’ять хвилин до початку гонки, після пристрілки, організатори вирішили все-таки розпочати змагання.

Підручному вдалося закрити всі мішені і стати одним із шести біатлоністів, кому підкорився такий результат сьогодні, на третьому змагальному дні ЧС. Цікаво, що серед топ-6 крім українця фінішували представники лише Норвегії.

Відео дня

Чемпіонат світу з біатлону: чоловіки, спринт

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 23:21.7

2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +39.9

4. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+1) +43.6

5. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +53.4

6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +59.7

Окрім Дмитра у гонці брали участь ще три українці – всі вони також кваліфікувалися до гонки переслідування, котра відбудеться завтра, 12 лютого. Початок о 16:25 за Києвом.

21. Антон Дудченко (0+1) +1:53.7

29. Богдан Цимбал (1+0) +2:08.4

44. Артем Прима (0+2) +2:37.1

Відзначимо, що ЧС-2023 з біатлону відбувається у німецькому місті Обергоф з 8 по 19 лютого. На першому змагальному дні відбувалася змішана естафета, а у другому - жіночий спринт. На завтра, 12 лютого, заплановані відразу обидві гонки переслідування: спочатку жіноча, а потім чоловіча.

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