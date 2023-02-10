Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.

У п'ятницю, 10 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в німецькому Оберхофі, завершилася жіноча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Перемогу в гонці здобула Деніз Германн-Вік з Німеччини. У боротьбі за золото німецька спортсменка на 2,2 секунди випередила представницю Швеції Ханну Еберг.

Бронзову нагороду завоювала ще одна представниця Швеції Лінн Персон. Всі медалістки стріляли без промахів.

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Україну в жіночому спринті представили чотири спортсменки: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олена Білосюк і Дар'я Блашко.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, з одним колом штрафу вона фінішувала 29-ю.

Серед чотирьох українок тільки одна відстрілялася чисто, але навіть це не допомогло Дар'ї Блажко увійти хоча б до топ-80.

ЧС-2023 з біатлону: результати жіночого спринту

1. Деніз Германн-Вік (0+0) 21:19,7

2. Ханна Эберг (0+0) +2,2

3. Лінн Перссон (0 + 0) + 26,2

...

29. Юлія Джима (0+1) + 1: 40,3

43. Олена Білосюк (0+1) +2:15,3

44. Анастасія Меркушина (2 + 0) + 2: 17,4

84. Дар'я Блашко (0 + 0) + 4: 00,7

У суботу, 11 лютого, ЧС-2023 з біатлону продовжиться чоловічою спринтерською гонкою. Початок - о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2023 з біатлону проходить з 8 по 19 лютого в німецькому Оберхофі. У програму змагань увійшли змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, сингл-мікст, естафети і мас-старти.

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