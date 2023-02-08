Збірна України фінішувала на 10-му місці.

У середу, 8 лютого, в Оберхофі (Німеччина) змішаною естафетою стартував чемпіонат світу з біатлону-2023.

Чемпіонами світу стали біатлоністи збірної Норвегії, друге місце зайняли італійці, а замкнули трійку призерів французи.

Збірна України фінішувала на 10-му місці. "Синьо-жовті" використали всього сім додаткових патронів.

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Україну в гонці представили: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний і Антон Дудченко.

ЧС-2023 з біатлону: результати змішаної естафети

1. Норвегія (1+9) 1:04:41,9

2. Італія (0+6) +11,6

3. Франція (0+9) +55,9

4. Австрія (0+3) +59,2

5. Чехія (0+7) +1:09,4

6. Німеччина (1+9) +1:26,5

...

10. Україна (0+7) +2:45,3

Чемпіонат світу з біатлону продовжиться жіночим спринтом на 7,5 км. Гонка запланована на 10 лютого. Початок - о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2023 з біатлону проходить з 8 по 19 лютого в німецькому Оберхофі.

У програму змагань увійшли змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, сингл-мікст, естафети і мас-старти.

Чемпіонат світу стане головним стартом біатлонного сезону-2022/23. Після нього змагання Кубка світу відновляться 2-5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).

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