У середу, 8 лютого, в Оберхофі (Німеччина) змішаною естафетою стартував чемпіонат світу з біатлону-2023.
Чемпіонами світу стали біатлоністи збірної Норвегії, друге місце зайняли італійці, а замкнули трійку призерів французи.
Збірна України фінішувала на 10-му місці. "Синьо-жовті" використали всього сім додаткових патронів.
Україну в гонці представили: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний і Антон Дудченко.
ЧС-2023 з біатлону: результати змішаної естафети
1. Норвегія (1+9) 1:04:41,9
2. Італія (0+6) +11,6
3. Франція (0+9) +55,9
4. Австрія (0+3) +59,2
5. Чехія (0+7) +1:09,4
6. Німеччина (1+9) +1:26,5
...
10. Україна (0+7) +2:45,3
Чемпіонат світу з біатлону продовжиться жіночим спринтом на 7,5 км. Гонка запланована на 10 лютого. Початок - о 15:30 за київським часом.
Нагадаємо, ЧС-2023 з біатлону проходить з 8 по 19 лютого в німецькому Оберхофі.
У програму змагань увійшли змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, сингл-мікст, естафети і мас-старти.
Чемпіонат світу стане головним стартом біатлонного сезону-2022/23. Після нього змагання Кубка світу відновляться 2-5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).