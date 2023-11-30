Конор Бенн впевнений, що Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика.

Зірковий британський боксер і володар континентального титулу WBA в напівсередній вазі Конор Бенн поділився своїм прогнозом на бій за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

На думку Бенна, "Циганський король" здобуде перемогу в поєдинку проти українця.

"Я ставлю на британця в будь-який час доби. Говоріть про Ф'юрі що хочете, але він видатний суперважкоатлет, головний на цій вечірці. Тайсон - звір з дикими габаритами, антропометрією і навичками.

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Не думаю, що зараз багато суперважковаговиків, які можуть побити Ф'юрі. Нехай навіть він і не видав найбільший виступ в останньому бою, але якими б не були причини, вони були. У кожного є свій вдалий день, у кожного бійця бувають погані дні на роботі. Можливо, це і сталося.

Якщо Ф'юрі буде зосереджений на поєдинку з Усиком, то я не уявляю, як Олександр до нього підбереться. Але, з іншого боку, якщо Тайсон буде таким, як з Френсісом Нганну, то це не принесе йому добра", - розповів Конор Бенн в коментарі YouTube-каналу "Through the Ropes".

Бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. На кону в цьому поєдинку вперше в історії стоятимуть 4 головні пояси в королівському дивізіоні.

Свій попередній бій Олександр Усик провів у серпні цього року проти Даніеля Дюбуа. Українець здобув перемогу нокаутом в 9-му раунді і захистив чеміпонські титули WBA, WBO, IBO і IBF. Тайсон Ф'юрі в своєму останньому бою роздільним рішенням суддів переміг Френсіса Нганну. Поєдинок відбувся 28 жовтня.

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