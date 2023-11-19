Український чемпіон розповів про найважчу битву у своєму житті.

Володар поясів в суперважкій вазі Олександр Усик розповів про найважчу битву в його кар'єрі.

Український чемпіон зазначив, що найважчим боєм для нього, як і для всіх українців, є боротьба з російськими окупантами, які напали на Україну.

"Чи буде бій з Фʼюрі найважчим у моїй кар'єрі? Ні. Ми ще не боксували. Це просто спорт, це бокс. Зараз у нас, в українців, і в мене особисто, найважчий бій - це боротьба з ворогом, який напав на нашу країну.

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Як мені вдається сфокусуватися на спортивній кар'єрі в такі часи? Тому що таким чином я допомагаю хлопцям, які захищають нашу країну. Не потрібно фокусуватися на тому, чим ти не володієш, чим ти не можеш керувати. Треба робити фокус на тому, в чому ти зможеш бути найкращим", - наводить слова Олександра Усика Sky Sports Boxing.

Нагадаємо, Олександр Усик наступний поєдинок проведе проти Тайсона Ф'юрі. Бій за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

Напередодні відбулася перша офіційна прес-конференція Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика перед історичним боєм. Боксери також провели першу битву поглядів, в ході якої "Циганський король" почав штовхати українця.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в хевівейті, а також першим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох поясів.

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