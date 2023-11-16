Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели першу прес-конференцію.

У четвер, 16 листопада, в Лондоні відбулася прес-конференція чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика і володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Британський боксер на прес-конференції агресивно заявив, що відбере всі пояси українця.

"Усик, ти можеш бігти, але "Циганський король" прийде за тобою. Це моя епоха, а твій час минув. Твій непереможений рекорд і твої пояси - вони будуть моїми!", - заявив Ф'юрі.

Український чемпіон на прес-конференції розповів біблійну історію.

"Хочу розповісти одну історію, яка дуже схожа на нашу з Тайсоном. Про Давида і Голіафа.

Коли Господь дасть мені його в руки, то я зроблю свою роботу", - сказав Усик.

Ф'юрі вигукнув: "Неможливо!".

Олександр відповів спокійно: "У Господа немає нічого неможливого".

Після прес-конференції українець і британець провели битву поглядів, під час якої почали штовхатися, тому їх довелося рознімати.

Усик - Ф'юрі: відео битви поглядів

Бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. На кону в цьому поєдинку стоятимуть всі 4 основних пояси: титул Ф'юрі за версією WBC і пояси Усика за версіями IBF, WBA і WBO.

Відзначимо, що переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном з боксу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів.

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