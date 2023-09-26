Тайсон Ф'юрі хоче очолити список Forbes.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів про свою єдину мету в професійному боксі.

"Циганський король" заявив, що головною його метою на найближче майбутнє є список Forbes. Він хоче стати найбільш високооплачуваним спортсменом.

"Я хочу очолити список Forbes, і, можливо, зроблю це в цьому або в наступному році. Я хочу зайняти перше місце по заробітку в спорті, у всіх видах спорту. Це єдине, що я хочу зробити зараз.

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Конор Макгрегор зробив хорошу кар'єру, заробив багато грошей, чесно кажучи, він молодець. Я теж хочу очолити цей спортивний список, як він. Тепер це моя мета. Тепер, коли у мене є нова мета, всі інші в прольоті", - наводить слова Ф'юрі BoxingSocial.

Додамо, що свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе 28 жовтня. Суперником "Циганського короля" стане колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну. Бій пройде в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Нагадаємо, в квітні цього року Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик вели переговори по об'єднавчому бою, проте через розбіжності за контрактом поєдинок організувати не вдалося.

У послужному списку Тайсона Ф'юрі 33 перемоги і одна нічия в 34 боях на профі-рингу.

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