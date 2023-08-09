Він заявив, що це буле "легкий бій".

Володар чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі заявив, що рано чи пізно має провести бій проти чемпіона за версіями WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика.

Як повідомляє sport.ua, Ф’юрі заявив, що не знає причин, через які Усик не погодився на бій у квітні. Водночас він висловив сподівання, що бій рано чи пізно відбудеться та заявив, що впевнений у своїй легкій перемозі.

"Чи будемо ми битися в майбутньому? Сподіваюся. Я б хотів. Я завжди вважав, що це легкий бій", – сказав Тайсон.

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Бій між Ф’юрі та Усиком - це варто згадати

У квітні мав пройти поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Ф'юрі та Усиком. Проте організація бою зірвалася через божевільні вимоги Ф'юрі у фінансовому питанні.

Очікується, що у січні 2024 року в Саудівській Аравії зустріч бійців все ж таки відбудеться і вперше в історії суперважкої ваги визначиться абсолютний володар чотирьох чемпіонських поясів.

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