Олександр Усик проведе проти Тайсона Ф'юрі 17 лютого в Саудівській Аравії.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик прокоментував майбутній бій з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер повідомив, що він не звертає уваги на скандальні висловлювання "Циганського короля" на свою адресу. Також Олександр заявив, що володіє якоюсь перевагою, про яку Тайсону ще нічого невідомо.

"Мені дуже подобається пояс The Ring. Він багато значить, тому що отримати його і такий рейтинг дуже непросто. Я б'юся за спадщину, а не за гроші. У суперважкій вазі не було подібних боїв з 1999 року. Я знаю історію. Завоювання цього пояса може стати найголовнішим досягненням за всю кар'єру.

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Я дійсно зараз не звертаю уваги на Тайсона. Я не дивлюся на те, що він робить. Більшість його опонентів повелися на нього. Я ні. Я фокусуюся на собі і на тому, що буду робити в рингу. Я і мій тренер дивилися його бої, ми готуємося до всього. Мені байдуже, що він збирається робити. Мені байдуже. Він може мене недооцінювати або переоцінювати. У мене на нього свої плани. У мене є перевага, про яку він не знає", - наводить слова Усика The Ring.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

Переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном королівського дивізіону в епоху чотирьох основних поясів. Також переможець отримає від організаторів спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу, який буде прикрашений золотом і сріблом, а літерами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

Раніше УНІАН повідомляв, що організатори поєдинку Усик - Ф'юрі оприлюднили епічний промо-ролик до історичного мегафайту.

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