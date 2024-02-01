17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона світу.

17 лютого цього року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, в якому зустрінуться Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик.

Організатори мегафайту оприлюднили ефектний промо-ролик до майбутнього поєдинку.

У ролику боксери опинилися в Дикому Заході, де українець прибув до містечка і викликав на дуель британця. Потім Усик і Ф'юрі перевтілюються в римських гладіаторів і піратів Карибського моря. Режисери трейлера навіть зобразили українця і британця в образах аніме.

У самій кінцівці відеоролика Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик повертаються на боксерський ринг, де легендарний Майкл Баффер оголошує поєдинок.

Промо-ролик до бою Усик - Ф'юрі:

Нагадаємо, переможець бою Усик - Ф'юрі забере всі 4 чемпіонські пояси за основними версіями - WBA, WBO, IBF (титули належать Усику) і WBC (пояс у Ф'юрі). Також переможцю цієї битви дістанеться спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу, який був створений організаторами. Пояс буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

Відзначимо, що Усик і Ф'юрі досі не програвали на профі-рингу. У послужному списку українця 21 перемога в 21 бою в професійній кар'єрі. "Циганський король" за свою кар'єру здобув 34 перемоги в 35 боях на профі-рингу, один поєдинок завершився внічию.

Свій останній поєдинок Олександр Усик провів у серпні минулого року проти Даніеля Дюбуа. Українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді і захистив чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO.

Тайсон Ф'юрі своєму попередньому бою насилу здолав екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Поєдинок відбувся в жовтні 2023 року і завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів.

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