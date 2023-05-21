Колишній тренер Ентоні Джошуа заступився за українського боксера.

Роберт Гарсія, колишній тренер Ентоні Джошуа, емоційно прокоментував результат поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу між Девіном Хейні та Василем Ломаченком.

"Ломаченка пограбували. Ломаченко чисто його переміг. Про що ви говорите? Я не рахував очки, але "Лому" пограбували. Ломаченко виграв більшість раундів. Його по-крупному пограбували. Що далі? Хейні молодший і свіжіший, але особисто я вважаю, що "Лома" переміг. Його удари були влучнішими і кращими, здійснював точні комбінації. Я думаю, що він виграв, але у суддів інша думка. Такий бокс", – сказав Гарсія для K.O.ArtistSports.

Як завершився бій між Ломаченком та Хейні

24-річний непереможний американець Хейні вдруге захистив свій статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Девін переміг 35-річного Василя одноголосним рішенням суддів (двічі 115-113 та 116-112). Втім, такий вердикт викликав чимало суперечок серед боксерської спільноти. Ба більше, сторона Ломаченка буде оскаржувати результат бою.

Відео дня

"Лома" не визнав свою поразку після поєдинку та заявив, що збирається повернутися в Україну "захищати православну церкву".

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