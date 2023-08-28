Тренер британського боксера звинуватив Олександра Усика у брехні.

У ніч на 27 серпня Даніель Дюбуа програв Олександру Усику бій за титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, якими володіє український боксер.

Тренер британця Дон Чарльз заявив, що його підопічного "обікрали" в поєдинку з українським чемпіоном. Він закликав Усика публічно визнати, що Дюбуа не бив його нижче пояса.

"Усик підносить себе як віруючий, він завжди демонстративно хреститься і молиться. Я хочу знати, якому богу він поклоняється, оскільки ти не брешеш в ім'я Господа. Якщо ти поклоняєшся богу, то не будеш брехати в його ім'я.

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Якщо Усик дійсно віруючий, йому слід вийти і публічно сказати правду: "Я обдурив". Він нічим не кращий за тих, хто б'ється під допінгом. Усик обдурив, і він це знає. Досить пудрити мізки, він не зможе обдурити людей.

Ми не тупі. Ми живемо в епоху сучасних технологій - кольорових екранів з високою роздільною здатністю, а не чорно-білих. У нас є докази, ми подамо протест на результат бою. Я однозначно цього так не залишу", - сказав Чарльз у коментарі YouTube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, бій Усик нокаутував Дюбуа в 9-му раунді і успішно захистив свої титули.

У п'ятому раунді цього поєдинку стався скандальний момент. Дюбуа завдав Олександру удар нижче пояса, через що українець впав на канвас. Суддя дав Усику час на відновлення, після чого бій був продовжений.

Команда Дюбуа вважає, що удар Даніеля не порушував правил і закликає українця дати 25-річному британцеві реванш.

Раніше промоутер Усика заявив, що Дюбуа вийшов на поєдинок проти Усика з "брудним планом" і тому реваншу він не заслуговує.

Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас повідомив, що наступним суперником Усика може стати Філіп Хргович. Хорват є офіційним претендентом по лінії IBF.

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