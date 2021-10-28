Український чемпіон поділився думками про завершення кар'єри.

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїми думками на тему можливого завершення кар'єри.

Український боксер не називає орієнтири, проте сказав, що для себе вже рішення прийняв.

"Не хочу говорити про завершення кар'єри, але у себе в голові я вже все вирішив. Ще не остаточно, але план з приводу завершення вже є", - наводить слова Усика Daily Mail.

Читайте також"Усик-бог боксу": Джошуа згоден провести реванш з українцем у КиєвіУ вересні цього року Олександр Усик вийшов у ринг проти британського боксера Ентоні Джошуа і виграв бій одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик висловив свою думку про бажання британця Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем з українцем.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Володимир Медяник