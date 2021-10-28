Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїми думками на тему можливого завершення кар'єри.
Український боксер не називає орієнтири, проте сказав, що для себе вже рішення прийняв.
"Не хочу говорити про завершення кар'єри, але у себе в голові я вже все вирішив. Ще не остаточно, але план з приводу завершення вже є", - наводить слова Усика Daily Mail.
Читайте також"Усик-бог боксу": Джошуа згоден провести реванш з українцем у КиєвіУ вересні цього року Олександр Усик вийшов у ринг проти британського боксера Ентоні Джошуа і виграв бій одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO.
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик висловив свою думку про бажання британця Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем з українцем.
Усик-Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.