Проблеми Джошуа перед реваншем зовсім не цікавлять Усика.

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик висловив свою думку про бажання британця Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем з українцем.

Усик заявив, що в його команді все прекрасно, а що відбувається в таборі Джошуа - це його особисті проблеми.

"Звичайно, я бачив відео, тому що ми збираємо всю інформацію. Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні Джошуа. Нехай він робить все, що хоче. Слава Богу, в моїй команді все в порядку, кожен її член на своєму місці, тому все добре", - наводить слова Усика Daily Mail.

Читайте також"Усик - бог боксу": Джошуа згоден провести реванш з українцем у КиєвіНагадаємо, у вересні цього року Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Володимир Медяник