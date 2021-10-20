Британський боксер відмовився від послуг фахівця, який готував його до першого поєдинку.

Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа вирішив змінити тренера для підготовки до реваншу з українцем Олександром Усиком.

Про це в Twitter повідомив журналіст Майкл Бенсон.

На цьому тижні Джошуа працює з американським фахівцем Ронні Шілдсом, про що повідомив сам тренер. Вони приглядаються один до одного, щоб зрозуміти, чи варто продовжувати співпрацю.

Шілдс раніше тренував екс-чемпіона світу Гільєрмо Рігондо і чемпіона світу за версією WBC в середній вазі Джермалла Чарло

Раніше Джошуа також зустрічався з Едді Рейносо, який є тренером Сауля Альвареса, і з Вірджіллом Хантером.

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До першого бою проти Усика Джошуа готував Роб Маккракен.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Антон Дудар