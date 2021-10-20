Британський екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа вирішив змінити тренера для підготовки до реваншу з українцем Олександром Усиком.
Про це в Twitter повідомив журналіст Майкл Бенсон.
На цьому тижні Джошуа працює з американським фахівцем Ронні Шілдсом, про що повідомив сам тренер. Вони приглядаються один до одного, щоб зрозуміти, чи варто продовжувати співпрацю.
Шілдс раніше тренував екс-чемпіона світу Гільєрмо Рігондо і чемпіона світу за версією WBC в середній вазі Джермалла Чарло
Раніше Джошуа також зустрічався з Едді Рейносо, який є тренером Сауля Альвареса, і з Вірджіллом Хантером.
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До першого бою проти Усика Джошуа готував Роб Маккракен.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.