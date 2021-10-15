Боб Арум переконаний, що британцю ні за що не перемогти Олександра Усика.

89-річний легендарний очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився міркуваннями щодо реваншу між британцем Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

Арума цитує Boxingnews24.

"Едді Хірн думає, що Джошуа захоче провести матч-реванш, що є свого роду дурістю з його боку, тому що він ні за що не зможе перемогти Усика в наступному бою, яку б нову стратегію він не використав. Єдиний спосіб перемогти Усика - це притиснути його, загнати в кут і натиснути на нього великою вагою", - сказав Арум.

"Але Усик може ударити у відповідь. Як ми усі знаємо, Тайсон Ф'юрі здатний це витримати, а в Джошуа слабке підборіддя. Усик, ймовірно, вважав за краще б не брати участь в матчі-реванші з Джошуа і відразу провести бій з Ф'юрі. Права на матч-реванш належать Джошуа і його промоутерові Едді Хірну. Вони активували реванш, щоб захистити себе юридично", - додав Боб.

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Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.

Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.

Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.

Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.

Автор: Артем Будрін