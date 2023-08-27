Олександр Усик наполягає на тому, що Даніель Дюбуа вдарив його нижче пояса.

Володар поясів WBO, WBА, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував брудний удар нижче пояса від Даніеля Дюбуа і зізнався, як на цей епізод відреагувала його дружина Катерина.

Український боксер зазначив, що відчував сильний біль, але незважаючи на це піднявся і продовжив бій.

"Багато хто каже, що удар Дюбуа був легальним, так? Добре, послухайте. Не можна людей по яйцях бити. Бокс - це спорт джентльменів.

Була думка, що я не зможу піднятися, тому що в спині почало трохи віддавати, а не тільки в тому місці, але я розумів, що обов'язково потрібно вставати. Воно і зараз болить, але слід підніматися і доводити справу до кінця. Це те, що ми зараз робимо не тільки на рингу, але і в нашій країні", - сказав Усик.

Український чемпіон також додав, що його дружина Катерина дуже засмутилася, побачивши підлий удар Даніеля Дюбуа.

"Якби Катюха вискочила, вона могла б накидати пацану. Катерина може це зробити. Я знаю, що у неї справа нормальна плюха, ми працювали на лапах.

Я розумію емоції дружини. Природно, що вона переживає. Коли закінчився раунд, я підійшов і побачив емоції. Я сказав: "Заспокойся, зараз. Дай мені час, все нормально", – розповів Олександр під час прес-конференції.

Нагадаємо, у п'ятому раунді бою Усик - Дюбуа стався скандальний епізод. Британський боксер вдарив українця нижче пояса, після чого Олександр впав і довго не міг піднятися. Суддя дав кілька хвилин Усику, щоб відновитися і продовжити поєдинок.

У команді Дюбуа заявили, що удар британця не порушував правила і вони вимагають призначити реванш.

Вас також можуть зацікавити новини: