Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBА, IBF і IBO Олександр Усик висловився про перемогу над британцем Даніелем Дюбуа.
Український боксер подякував уболівальникам і своїй родині за підтримку і зазначив, що свою перемогу присвячує Україні та ЗСУ.
"Дякую своїй команді, родині, дітям. Єлизавета, Кирило, Михайло - люблю вас. Також вдячний своїй країні та українській армії. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ. Слава Богу за все! Слава Україні!
5 раунд? Бокс - жорсткий спорт. Але я в порядку, люблю бокс, ринг, поважаю свого опонента. Це бокс, а не балет. Бокс - королівський спорт.
Чи відчув я потужність Дюбуа? Ні, тільки мої яйця", - сказав Усик після бою.
Нагадаємо, Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом в 9 раунді і захистив титули WBO, WBА, IBF і IBO.
Український боксер провів 21-й бій і здобув 21-у перемогу на профі-рингу. Дюбуа зазнав другої поразки у професійній кар'єрі (21 бій, 19 перемог).
За цей поєдинок Усик отримає 75% від загального призового фонду - 6 мільйонів доларів, а Дюбуа дістанеться 25% - 2 мільйони.