Український боксер нокаутував 25-річного британця в 9-му раунді.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBА, IBF і IBO Олександр Усик висловився про перемогу над британцем Даніелем Дюбуа.

Український боксер подякував уболівальникам і своїй родині за підтримку і зазначив, що свою перемогу присвячує Україні та ЗСУ.

"Дякую своїй команді, родині, дітям. Єлизавета, Кирило, Михайло - люблю вас. Також вдячний своїй країні та українській армії. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ. Слава Богу за все! Слава Україні!

5 раунд? Бокс - жорсткий спорт. Але я в порядку, люблю бокс, ринг, поважаю свого опонента. Це бокс, а не балет. Бокс - королівський спорт.

Чи відчув я потужність Дюбуа? Ні, тільки мої яйця", - сказав Усик після бою.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом в 9 раунді і захистив титули WBO, WBА, IBF і IBO.

Український боксер провів 21-й бій і здобув 21-у перемогу на профі-рингу. Дюбуа зазнав другої поразки у професійній кар'єрі (21 бій, 19 перемог).

За цей поєдинок Усик отримає 75% від загального призового фонду - 6 мільйонів доларів, а Дюбуа дістанеться 25% - 2 мільйони.

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