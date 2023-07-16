Деонтей Вайлдер кілька разів заявляв, що Олександр Усик боїться бою з ним.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на образливі висловлювання Деонтея Вайлдера.

Раніше американський екс-чемпіон світу заявив, що українець боїться бою з ним.

"Це я, я - найбільший жах для всіх суперників. Я "Бугімен", який лякає своїх суперників? Мені зовсім не потрібно їх залякувати, вони самі це роблять.

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Всі люди бояться, все абсолютно. Страху немає тільки в тому випадку, якщо ви божевільні. Обидва хлопці бояться, що виходять на ринг, і це нормально", - наводить слова Усика BoxingSocial.

Відзначимо, що Олександр Усик раніше розглядав варіант провести бій проти Деонтея Вайлдера. Іменитий американець навіть був запасним варіантом для бою в Польщі, який відбудеться 26 серпня, у разі якщо Даніель Дюбуа не зможе вийти на цей поєдинок через травму.

Нагадаємо, Усик на профі-рингу здобув 20 перемог у 20 поєдинках. У своєму останньому бою українець переміг у реванші Ентоні Джошуа і захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

У послужному списку Деонтея Вайлдера 46 боїв, в яких він здобув 43 перемоги (42 нокаутом). Два бої американець програв проти Тайсона Ф'юрі. Ще один їхній поєдинок завершився внічию.

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