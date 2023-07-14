Колишній чемпіон світу з Росії повторив слова Жириновського і виставив себе бовдуром.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Денис Лебедєв озвучив наративи російської пропаганди щодо "неіснування України". Російський спортсмен таким чином прокоментував слова Олександра Усика, який жартома оголосив про свій похід в президенти України.

Лебедєв для порталу Sport24 процитував Володимира Жириновського і спробував образити Володимира Зеленського. Боксер також накинувся на Євросоюз, виставивши себе повним невігласом.

"Володимир Вольфович Жириновський казав, що України не буде. Поки те, що він сказав, практично здійснилося. На жаль, у них вже є сумний досвід із Зеленським. Якщо порівнювати, думаю, Усик буде найкращим президентом. Принаймні Усик любить свою країну. А з дій Зеленського видно, що він не любить Україну. Нехай самі розбираються. Якщо вони поспішають одружитися з кішечками, собачками разом із Євросоюзом, це їхній вибір. Ми цього не хочемо! Швидше за все, бажання Усика – звичайна бравада", – сказав Лебедєв.

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Нагадаємо, що 26 серпня Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа у Польщі.

У червні Усик розповідав про те, як би він вчинив з Путіним, якби у нього була можливість "розправитися" з президентом Росії.

У квітні Усик відвідав позиції ЗСУ на передовій, щоб підтримати моральний дух українських захисників.

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