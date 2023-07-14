У вересні минулого року Усик казав, що не хоче бути президентом України.

Український боксер Олександр Усик у майбутньому хоче стати президентом.

Об'єднаний чемпіон у суперважкій вазі в ефірі ютуб-каналу Seconds Out розповів про свої плани на життя після завершення саги з Тайсоном Ф'юрі.

"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик.

Російське пропагандистське медіа "РІА Новини" вже прокоментувало заяву Усика:

"Першопрохідником серед колег по цеху в українській політиці він не стане: нинішній мер Києва Віталій Кличко - теж у минулому боксер, щоправда, на відміну від Усика, він зазнавав поразок на професійному рингу", - пишуть у державному ЗМІ країни-агресора.

Нагадаємо, що 26 серпня Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа у Польщі.

У червні Усик розповідав про те, як би він вчинив з Путіним, якби у нього була можливість "розправитися" з президентом Росії.

У квітні Усик відвідав позиції ЗСУ на передовій, щоб підтримати моральний дух українських захисників.

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