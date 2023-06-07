Титулований боксер поділився думками про можливу зустріч з лідером держави-терориста.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що б зробив, якби зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.

Український боксер заявив, що розправився б фізично з лідером держави-терориста.

"Якби у мене була зброя, я б його вбив. І якби у мене не було зброї, я б його задушив. Іншого виходу немає.

Я просто не хочу з ним зустрічатися, тому що у мене до цієї людини взагалі немає ніяких почуттів. Взагалі ніяких. Це просто якась чорна пляма", - заявив Усик у коментарі YouTube-каналу "KOLOSEUM".

Зазначимо, що нещодавно Олександр Усик відвідав позиції ЗСУ в Нью-Йорку - селищі міського типу в Торецькій міській громаді Бахмутського району Донецької області, щоб підтримати моральний дух українських захисників. Під час свого візиту титулований боксер встиг постріляти по позиціях окупантів.

Олександр Усик свій останній бій провів 20 серпня минулого року, здобувши перемогу в реванші проти британського бкосера Ентоні Джошуа.

Очікується, що свій наступний поєдинок українець проведе 12 серпня цього року проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа. Цей бій, найімовірніше, пройде в Польщі.

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