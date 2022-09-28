Джо Джойс є офіційним претендентом на один з поясів Олександра Усика.

Непереможений британський боксер Джо Джойс, який напередодні нокаутував Джозефа Паркера і став претендентом на один з поясів Олександра Усика, висловився про потенційний бій проти українського чемпіона.

Британець заявив, що готовий до поєдинку з Усиком і має намір нокаутувати українського боксера.

"Коли ми вперше боксували з Усиком у мене було менше 10 років досвіду. У мене не було нормальних спарингів з боксером-лівшею. Але якщо я буду битися з ним зараз в професіоналах, це буде 12 раундів, менші рукавички, я буду більш підготовлений саме до нього.

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Після перегляду його другого бою з Джошуа, я буду наносити більше ударів, ніж Ентоні і робити все, щоб ускладнити Усику завдання. Я бився з ним раніше, так що я знаю, чого очікувати. З планом на бій від мого тренера Ісмаеля Саласа і техніками, які він готує, я буду в хорошому становищі. Я націлений на те, щоб нокаутувати Усика або, щонайменше, перемогти", - наводить слова Джойса 3Kings Boxing.

Додамо, що Джо Джойс і Олександр Усик билися в рамках Всесвітньої серії боксу в 2013 році. Той бій завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 25 вересня Джойс здобув перемогу нокаутом в бою з новозеландцем Джозефом Паркером і став офіційним претендентом на титул WBO, яким зараз володіє українець.

Раніше УНІАН повідомляв, що наступним суперником Олександра Усика може стати переможець бою Вайлдер - Хеленіус.

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