Джо Джойс завоював пояс тимчасового чемпіона WBO, яким володіє Олександр Усик.

У ніч на 25 вересня в Манчестері завершився вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, головною подією якого був бій за титул тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі між британцем Джо Джойсом і новозеландцем Джозефом Паркером.

Розв'язка в цьому бою настала в 11-му раунді. 37-річний Джойс зловив Паркера ударом зліва, через що того відкинуло до канатів. Новозеландець так і не зміг піднятися до закінчення відліку.

Таким чином, британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO і офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком.

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Перемога над Паркером стала 15-ю для Джойса в професійній кар'єрі (з них 14 дострокових), і він йде без поразок.

Варто відзначити, що відразу після перемоги Джойс кинув виклик Олександру Усику, з яким вже зустрічався в 2013 році у Всесвітній серії боксу (WSB). Тоді переміг українець.

"Це була моя справжня битва. Хочу сказати спасибі всім, хто прийшов. Хочу провести бій з Усиком, якщо він побажає знову зіткнутися", – сказав Джойс.

Додамо, що в 2021 році WBO санкціонувала бій Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джойса. Однак тоді поєдинок не відбувся, тому що українець отримав право на бій з Ентоні Джошуа і позбавив британця поясів WBA, WBO, IBF і IBO.

У серпні 2022 року Усик в реванші вдруге здобув перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Раніше УНІАН повідомляв, що наступним суперником Олександра Усика може стати переможець бою Вайлдер - Хеленіус.

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