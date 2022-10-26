Василь Ломаченко зустрінеться з Джемейном Ортісом 29 жовтня.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко, який продовжує підготовку до бою проти американця Джемейна Ортіса, поділився думками з приводу майбутнього поєдинку на тлі повномасштабної війни в Україні.

34-річний спортсмен висловив надію, що ця спортивна подія дозволить українцям трохи відволіктися від того, що відбувається в країні.

"Ці моменти в житті, які зараз відбуваються. Війна і наші бої під час війни. Якщо вони дозволять людям відволіктися на годину або дві від поганих новин і повідомлень, які їм надходять, то я думаю це важливо.

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Я буду щасливий, якщо мій бій дозволить людям відволіктися, спостерігаючи за спортивною подією замість новин", - наводить слова Ломаченко Yahoo Sports.

Раніше УНІАН повідомляв, що володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок з великою часткою ймовірності проведе проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Бій Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса запланований на 29 жовтня. Поєдинок пройде в Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон-сквер-гарден".

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився внічию.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамела Херрінга. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Востаннє Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

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