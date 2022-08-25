Френк Уоррен вважає, що причиною агресивної поведінки Джошуа стали слова тренерів британця.

У ніч на 21 серпня Олександр Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа. Після оголошення суддівського рішення у Ентоні здали нерви, і він викинув з рингу пояси WBA і The Ring.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен поділився своєю думкою про витівку британського боксера.

Уоррен вважає, що причиною такої поведінки Джошуа стали слова його тренерів.

"Я не знаю, на якій планеті він був. Його кут часом говорив йому, що він виграє бій, і я не знаю, який бій вони дивилися. Даючи йому помилкове відчуття безпеки вони надали йому ведмежу послугу. Може бути, тому в кінці бою, коли він почув, що це буде роздільне рішення, він подумав, що отримає чемпіонські пояси. Я думаю, це справжня причина, по якій він кинув пояси", - сказав Уоррен в інтерв'ю YouTube-каналу "iFL TV".

Нагадавши, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав вакантний титул The Ring.

Для Ентоні Джошуа ця поразка стала третьою в кар'єрі. Після бою з Усиком британець поводився надмірно емоційно, кричав на всіх і ледь не вступив у бійку з одним з фанатів. Однак пізніше Ентоні заспокоївся, повернувся в ринг і видав емоційну промову, визнавши перемогу Олександра Усика.

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