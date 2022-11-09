Рада не буде санкціонувати бої в цих країнах.

Всесвітня боксерська рада (World Boxing Council) виключає зі своїх рейтингів російських і білоруських спортсменів.

Громадяни цих країн не зможуть боротися за титул чемпіона WBC, заявив президент Ради Маурісіо Сулейман, пише Skysports.

"Всі бійці з Росії та Білорусі виключаються з рейтингу WBC", - сказав Сулейман.

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За його словами, Рада не буде санкціонувати бої в цих двох країнах, і жоден громадянин цих двох країн не зможе боротися за титул чемпіона WBC.

"Я хочу висловити глибокий жаль спортсменам, промоутерам, представникам боксерської індустрії з Росії та Білорусі, які постраждають від цих наслідків дій поза рингом", - додав він.

WBC

Всесвітня боксерська рада - це професійна боксерська організація, заснована в 1963 році одинадцятьма національними організаціями боксу: Аргентини, Бразилії, Великобританії, Венесуели, Мексики, Панами, Перу, США, Філіппін, Франції, Чилі.

В кінці жовтня Олександр Усик отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради. Пояс в кольорах українського прапора вручив йому глава організації Маурісіо Сулейман.

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