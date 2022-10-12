Australian Open пройде в Мельбурні з 16 по 29 січня 2023 року.

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов прокоментував рішення організаторів Australian Open допустити до участі в турнірі тенісистів РФ і Білорусі.

Знаменитий екс-тенісист опублікував пост у своєму Твіттері, в якому висловив своє невдоволення рішенням організаторів турніру серії "Великого шолома".

"Теніс залишиться в пам'яті як вид спорту, який радісно зустрічав шанувальників геноциду", - написав Долгополов.

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Долгополов написав це у відповідь на повідомлення про російську тенісистку Авеліну Сайфетдінову, яка лайкала пости на підтримку російських військових, а у вересні взяла участь у турнірі в США.

Нагадаємо, участь білоруських і російських спортсменів в Australian Open-2023 анонсував глава Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі. При цьому, як повідомив Тайлі, на представників РФ буде поширюватися ряд обмежень.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну тільки один з турнірів серії "Великого шолома" - Wimbledon - заборонив російським і білоруським тенісистам виступити на змаганнях. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів і Жіноча тенісна асоціація покарали Wimbledon позбавленням рейтингових очок.

Інші турніри "Великого шолома" - Roland Garros і US Open - допустили тенісистів РФ і Білорусі до змагань під нейтральним прапором. Це викликало потужну хвилю обурення серед світової спільноти.

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