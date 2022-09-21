Олександр Долгополов звернувся до населення країни-агресора.

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов прокоментував початок "часткової" мобілізації у Росії.

"Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов у Twitter.

Раніше Долгополов розповідав, як він вміє влучно стріляти після занять з турецьким офіцером. Також він разом з Сергієм Стаховським возив на передову допомогу захисникам України.

Відео дня

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: