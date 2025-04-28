У Лондоні, на стадіоні Wembley, під час словесної перепалки Дюбуа дозволив собі штовхнути українського суперника.

Британський чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа повівся недозволеним чином по відношенню до українського чемпіона, володаря титулів WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика. Відповідний момент було зафіксовано на відео.

Це сталося під час битви поглядів на головній арені, де відбудеться їхній бій-реванш.

У Лондоні, на стадіоні Wembley, під час словесної перепалки Дюбуа дозволив собі штовхнути українського суперника.

Відео дня

Усик же на провокацію британця вестися не став. Спочатку він став в агресивну позу. Коли підбігла охорона, український чемпіон обернувся до своєї команди і засміявся. Сам же Дюбуа теж почав посміхатися.

Дюбуа проти Усика - коли відбудеться бій реванш

Як писав УНІАН, 26 серпня 2023 року у Вроцлаві пройшов бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець технічним нокаутом у 9-му раунді здолав британського суперника.

Бій-реванш Усика і Дюбуа нещодавно було підтверджено. Він відбудеться в Лондоні 19 липня, а не 12 липня, як планувалося спочатку.

Нещодавно Усик і Дюбуа обмінялися гучними заявами. Український боксер заявив, що вдячний Богу за можливість знову битися за абсолютне чемпіонство.

Дюбуа, зі свого боку, відповів, що став "небезпечнішим" і не повторить минулих помилок під час реваншу.

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