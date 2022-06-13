Український боксер звернувся до Роя Джонса, який раніше відвідував окупований Крим і зустрічався з Путіним.

Легендарний український боксер Володимир Кличко був офіційно включений до Міжнародної зали боксерської слави. Церемонія пройшла напередодні в американській Канастоті.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі на своїй сторінці в Твіттері подякував фанатам та офіційним особам за визнання та зазначив, що через війну, яку розпочала РФ в Україні, він не зміг особисто відвідати захід.

Також Володимир Кличко звернувся до американця Роя Джонса, який раніше відвідував окупований Крим і зустрічався з президентом Росії Путіним.

"На жаль, російська агресія в моїй рідній Україні і війна завадили мені особисто розділити з вами цю церемонію. Ця війна змінила не тільки мене, але і весь світ.

Дуже щасливий, що можу сьогодні ввечері звернутися до всіх вас. Майже до всіх. Є одна людина, до якої у мене є реальне питання. Одна людина порушила український закон, відправившись на окупований Крим через російську територію. Ця людина - Рой Джонс.

Отже, Рой, на чиєму ти боці - на боці агресора або того, хто захищає своє право жити? Поважаю тебе як бійця, але у мене є сумніви з приводу твоєї моральної орієнтації", – заявив Кличко-молодший.

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Кличко хотів повернутися в професійний бокс, щоб побити великий рекорд легендарного американця Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу у віці 45 років. Український боксер навіть назвав ім'я боксера, проти якого збирався вийти в ринг, однак плани Володимира були зруйновані повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже понад три місяці.

Володимир Кличко: кар'єра боксера

Володимир Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги при п'яти поразках.

Українець володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Чемпіон XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг 1996 року.

Чемпіон світу серед військовослужбовців 1995 року.

Володимир Кличко є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі-23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі.

У 2017 році Володимир завершив кар'єру після того, як програв британцеві Ентоні Джошуа нокаутом.

Вас також можуть зацікавити новини: