Володимир Кличко виступає за повну ізоляцію російських спортсменів.

Легенда світового боксу Володимир Кличко продовжує твердо стояти на своїй позиції щодо російських спортсменів. Колишній чемпіон світу наполягає на повній ізоляції всіх спортсменів країни-агресора.

Про спілкування Володимира Кличка з представниками боксерських організацій в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" розповів його старший брат - Віталій.

"Побачив переписку Володимира Кличка з одним з боксерських функціонерів.

Він заявив, що якщо хоч один боксер вийде на бій з російським прапором і під російський гімн, він публічно занурюватиме цей титул у відро з кров'ю.

Володимир погрожує, бо він підтримує чітку позицію. Спорт володіє великою силою. Спортсмени повинні об'єднуватися. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити цю війну. Зараз світ білий і чорний. Або люди підтримують мир і Україну, або вони підтримують війну і агресивну Росію", - сказав Віталій Кличко.

Додамо, що нещодавно російському боксеру Дмитру Біволу дозволили вийти на ринг з найкращим боксером світу Саулем Альваресом, але для цього йому довелося зректися країни-агресора. На ринг спортсмен виходив під прапором Киргизстану, а представили його як "боксера з Каліфорнії".

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Кличко хотів повернутися в професійний бокс, щоб побити великий рекорд легендарного американця Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу у віці 45 років. Український боксер навіть назвав ім'я боксера, проти якого збирався вийти в ринг, однак плани Володимира були зруйновані повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

Володимир Кличко: кар'єра боксера

Володимир Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги при п'яти поразках.

Українець володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Чемпіон XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг 1996 року.

Чемпіон світу серед військовослужбовців 1995 року

Володимир Кличко є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі - 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі.

У 2017 році Володимир завершив кар'єру після того, як програв британцеві Ентоні Джошуа нокаутом.

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