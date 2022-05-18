Легенда світового боксу Володимир Кличко продовжує твердо стояти на своїй позиції щодо російських спортсменів. Колишній чемпіон світу наполягає на повній ізоляції всіх спортсменів країни-агресора.
Про спілкування Володимира Кличка з представниками боксерських організацій в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" розповів його старший брат - Віталій.
"Побачив переписку Володимира Кличка з одним з боксерських функціонерів.
Він заявив, що якщо хоч один боксер вийде на бій з російським прапором і під російський гімн, він публічно занурюватиме цей титул у відро з кров'ю.
Володимир погрожує, бо він підтримує чітку позицію. Спорт володіє великою силою. Спортсмени повинні об'єднуватися. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити цю війну. Зараз світ білий і чорний. Або люди підтримують мир і Україну, або вони підтримують війну і агресивну Росію", - сказав Віталій Кличко.
Додамо, що нещодавно російському боксеру Дмитру Біволу дозволили вийти на ринг з найкращим боксером світу Саулем Альваресом, але для цього йому довелося зректися країни-агресора. На ринг спортсмен виходив під прапором Киргизстану, а представили його як "боксера з Каліфорнії".
Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Кличко хотів повернутися в професійний бокс, щоб побити великий рекорд легендарного американця Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу у віці 45 років. Український боксер навіть назвав ім'я боксера, проти якого збирався вийти в ринг, однак плани Володимира були зруйновані повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.
Володимир Кличко: кар'єра боксера
- Володимир Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги при п'яти поразках.
- Українець володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.
- Чемпіон XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг 1996 року.
- Чемпіон світу серед військовослужбовців 1995 року
- Володимир Кличко є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі - 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі.
- У 2017 році Володимир завершив кар'єру після того, як програв британцеві Ентоні Джошуа нокаутом.