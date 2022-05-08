У Лас-Вегасі (США) в ніч з 7 на 8 травня відбувся вечір боксу, в головній події якого чемпіон WBA Super в напівважкій вазі Дмитро Бівол захищав свій титул проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля "Канело" Альвареса.
За підсумками 12-раундового бою всі троє суддів - Тім Чітем, Дейв Моретт і Стіве Вайсфельд - поставили оцінку 115-113 на користь російського боксера.
На думку суддів, "Канело" впевнено вів у перших чотирьох раундах, потім вже Бівол взяв чотири раунди поспіль. У дев'ятому раунді мексиканець знову переломив ситуацію на свою користь, але потім поступився супернику в чемпіонських раундах, що і визначило переможця зустрічі.
Найкращі моменти бою:
Свою поразку "Канело" прокоментував лаконічно і натякнув на реванш.
"Я програв сьогодні, а він виграв. Ніяких виправдань. Так буває в боксі, ти виграєш і програєш. Він відмінний боєць. Зрозуміло, я хочу реванш. Це не закінчиться таким чином", - сказав Альварес.
Бівол також заявив після бою, що згоден на реванш з Альваресом.
"Реванш? Немає проблем. Давайте обговоримо його. Взагалі я хотів цей бій без всяких якихось особливих умов. І тепер я хочу якісь умови для себе. І, звичайно, цей реванш буде. Я погодився на цей бій, тому що це перш за все можливість для мене. Я готовий до реваншу", - сказав Бівол.
Нагадаємо, перед поєдинком проти Бівола зірковий мексиканець заявляв про амбіції провести бій проти українця Олександра Усика.
Альварес - Бівол: після бою
- Бівол до цього востаннє виходив на ринг у грудні 2021 року, перемігши Умара Саламова. Для росіянина ця перемога стала 20-ю на професійному рингу.
- Це третій успішний захист титулу WBA Super в напівважкій вазі для Бівола.
- Для Альвареса бій з Біволом став першим з листопада минулого року, коли мексиканець достроково переміг Калеба Планта і став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
- Сауль Альварес при своїх 57 перемогах у різних вагових категоріях на профі-рингу через 9 років знову програв. У 2013 році знаменитий мексиканець поступився легендарному Флойду Майвезеру-молодшому.