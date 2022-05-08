Сауль Альварес після бою натякнув на реванш проти Бівола.

У Лас-Вегасі (США) в ніч з 7 на 8 травня відбувся вечір боксу, в головній події якого чемпіон WBA Super в напівважкій вазі Дмитро Бівол захищав свій титул проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля "Канело" Альвареса.

За підсумками 12-раундового бою всі троє суддів - Тім Чітем, Дейв Моретт і Стіве Вайсфельд - поставили оцінку 115-113 на користь російського боксера.

На думку суддів, "Канело" впевнено вів у перших чотирьох раундах, потім вже Бівол взяв чотири раунди поспіль. У дев'ятому раунді мексиканець знову переломив ситуацію на свою користь, але потім поступився супернику в чемпіонських раундах, що і визначило переможця зустрічі.

Найкращі моменти бою:

Свою поразку "Канело" прокоментував лаконічно і натякнув на реванш.

"Я програв сьогодні, а він виграв. Ніяких виправдань. Так буває в боксі, ти виграєш і програєш. Він відмінний боєць. Зрозуміло, я хочу реванш. Це не закінчиться таким чином", - сказав Альварес.

Бівол також заявив після бою, що згоден на реванш з Альваресом.

"Реванш? Немає проблем. Давайте обговоримо його. Взагалі я хотів цей бій без всяких якихось особливих умов. І тепер я хочу якісь умови для себе. І, звичайно, цей реванш буде. Я погодився на цей бій, тому що це перш за все можливість для мене. Я готовий до реваншу", - сказав Бівол.

Нагадаємо, перед поєдинком проти Бівола зірковий мексиканець заявляв про амбіції провести бій проти українця Олександра Усика.

Альварес - Бівол: після бою