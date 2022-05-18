Легендарний український боксер все ще хоче побити рекорд Джорджа Формана.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко зізнався, що насправді планував повернутися в професійний бокс і побити великий рекорд легендарного американця Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу у віці 45 років.

Українець розповів в ефірі передачі на TalkTV, що хотів провести бій проти Тайсона Ф'юрі, але повномасштабне вторгнення РФ в Україну зруйнувало всі плани.

"Я думав про те, що мені потрібно написати Ф'юрі: "Що на рахунок останнього танцю?". Він хоче завершити кар'єру. Ми повинні були ще тоді провести другий поєдинок. І я дійсно про це думав.

Але знаєте що? Я не зробив цього, тому що зараз мої думки в абсолютному іншому світі. Так, я мріяв стати найстаршим чемпіоном в історії хевівейта. Але це було тоді. А зараз все це під великим питанням", - сказав Кличко-молодший.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка 28 листопада 2015 і відібрав в українця титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO, WBA. Боксери повинні були провести реванш, проте спочатку повторний бій скасували через травму британця, а потім Ф'юрі зловили на допінгу. Пізніше Тайсон добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів через неможливість їх захищати через психологічні проблеми, депресії і проблем з наркотиками.

24 квітня Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Ділліана Уайта і захистив пояс чемпіона світу WBC в суперважкій вазі. Після цього бою Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Володимир Кличко: кар'єра боксера