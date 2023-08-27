Колишній чемпіон світу привітав свого співвітчизника з великою перемогою.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко прокоментував перемогу Олександра Усика в титульному бою з Даніелем Дюбуа.

Мер Києва у своєму Телеграм-каналі привітав 36-річного українського боксера з успішним захистом чемпіонських титулів.

"Вітаю Олександра Усика з блискучою перемогою. Олександр захистив свої чемпіонські пояси і ще раз показав волю до перемоги.

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І у фіналі переможно звучав наш український гімн. Це дуже важливо і надихає. Слава Україні", - написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, Олександр Усик виграв у Даніеля Дюбуа в 9-му раунді технічним нокаутом і захистив титули WBO, WBА, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Зазначимо, що це вже другий успішний захист титулів для українця. Перший успішний захист Олександр провів минулого року, коли в реванші переміг роздільним рішенням суддів британця Ентоні Джошуа.

У послужному списку Усика 21 перемога в 21 бою на профі-рингу.

Даніель Дюбуа зазнав другої поразки у своїй кар'єрі. Рекорд британця в професійному боксі - 19 перемог і 2 поразки в 21 бою.

Відзначимо, що після поразки від Усика, британський боксер заявив, що судді вкрали у нього перемогу. Все через скандальний удар нижче пояса в п'ятому раунді. Дюбуа вважає, що його удар був нанесений без порушення правил.

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