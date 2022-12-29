Американського боксера випустили з-під варти під заставу.

У ніч на вівторок, 27 грудня, в США був затриманий чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс.

ЗМІ поширили подробиці інциденту за участю зіркового боксера.

За інформацією видання TMZ Sports, Девіс навмисне вдарив жінку, імовірно свою дівчину, стислою долонею, внаслідок чого у неї утворилася рана на внутрішній стороні верхньої губи.

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Відзначається, що після конфлікту дівчина змогла самостійно вийти з дому.

Також був опублікований запис дзвінка жертви в службу порятунку 911.

"Мені потрібна допомога, будь ласка! Я намагаюся потрапити додому. У моїй машині дитина, і він напав на мене перед дитиною. А тепер він псує мої шини! Будь ласка, допоможіть мені. Він збирається мене вбити!", - заявила потерпіла.

Після дзвінок перервався, але жінка передзвонила і сказала: "Мені треба додому. Я зараз в небезпеці!".

Додамо, що американського боксера випустили з-під варти під заставу.

Після інциденту Джервонта Девіс заперечував, що піднімав руку на свою дівчину чи дитину.

"Я ніколи не піднімав руку ні на матір моєї дитини, ні на мою чортову дочку. Я не монстр.

Зараз, коли я пишу цей текст, над моїм будинком пролітає вертоліт. Просто вони всі на це дивляться, як на хорошу можливість заробити. Вони намагаються отримати якомога більше грошей", - написав Девіс в Instagram.

Нагадаємо, у Девіса на 7 січня запланований бій проти домініканця Ектор Луїса Гарсії. На даний момент участь Джервонти в поєдинку під питанням.

Джервонта Девіс: кар'єра та досягнення

На профі-рингу 28-річний американець здобув 27 перемог (25 - нокаутом) в 27 боях.

Девіс - чемпіон світу в трьох вагових категоріях: чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA в першій напівсередній вазі, регулярний чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі, а також колишній чемпіон світу за версіями WBA Super і IBF у другій напівлегкій вазі.

У своєму останньому бою Джервонта переміг нокаутом у 6 раунді Роландо Ромеро і захистив титул чемпіона світу за версією WBA (3-й захист Девіса) у легкій вазі.

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