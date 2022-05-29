У ніч на 29 травня в Нью-Йорку відбувся бій, в якому зустрілися американські боксери легкої ваги Джервонта Девіс і Роландо Ромеро.
На кону у великому чемпіонському поєдинку стояв пояс WBA World, який належав Девісу.
Бій завершився перемогою Девіса нокаутом в шостому раунді поєдинку, після того як Джервонта зловив свого опонента зустрічним ударом. Після цього Роландо намагався піднятися, але рефері не став продовжувати рахунок і достроково зупинив поєдинок, незважаючи на невдоволення команди Ромеро.
Роландо ж покинув ринг, виглядавши сильно дезорієнтованим.
DOWN GOES ROMERO 😱 #DavisRomeropic.twitter.com/nKDMPhD89h— CBS Sports (@CBSSports) May 29, 2022
Примітно, що на момент зупинки бою судді розійшлися в думках: у одного попереду був Ромеро (48-47), інші нарахували більше Девісу (49-46 і 48-47). Обслуговували поєдинок Рон Макнейр, Кевін Морган і Робін Тейлор. Ромеро був попереду на карті Моргана.
Нагадаємо, титулований український боксер Василь Ломаченко неодноразово викликав Девіса на бій в останні роки, проте промоутер того Флойд Мейвезер щоразу відповідав, що "не час".
Джервонта Девіс - Роландо Ромеро: після бою
- Поразка проти Девіса стала першою в кар'єрі Ромеро: він виграв 14 боїв, причому 12 з них нокаутом, і один раз програв.
- На рахунку Девіса тепер 27 перемог (25 з них – нокаутом), і поразок поки немає.
- Девіс завоював титул регулярного чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі в 2019 році, нокаутувавши Юріоркіса Гамбоа.
- Це вже третій успішний захист титулу WBA в легкій вазі для Девіса.
- Крім того, Девіс - діючий регулярний чемпіон світу за версією WBA в 1-й напівсередній вазі.