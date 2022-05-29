Це вже третій успішний захист титулу чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі для Джервонти Девіса.

У ніч на 29 травня в Нью-Йорку відбувся бій, в якому зустрілися американські боксери легкої ваги Джервонта Девіс і Роландо Ромеро.

На кону у великому чемпіонському поєдинку стояв пояс WBA World, який належав Девісу.

Бій завершився перемогою Девіса нокаутом в шостому раунді поєдинку, після того як Джервонта зловив свого опонента зустрічним ударом. Після цього Роландо намагався піднятися, але рефері не став продовжувати рахунок і достроково зупинив поєдинок, незважаючи на невдоволення команди Ромеро.

Роландо ж покинув ринг, виглядавши сильно дезорієнтованим.

Примітно, що на момент зупинки бою судді розійшлися в думках: у одного попереду був Ромеро (48-47), інші нарахували більше Девісу (49-46 і 48-47). Обслуговували поєдинок Рон Макнейр, Кевін Морган і Робін Тейлор. Ромеро був попереду на карті Моргана.

Нагадаємо, титулований український боксер Василь Ломаченко неодноразово викликав Девіса на бій в останні роки, проте промоутер того Флойд Мейвезер щоразу відповідав, що "не час".

Джервонта Девіс - Роландо Ромеро: після бою