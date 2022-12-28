У Джервонти Девіса на 7 січня запланований бій проти Ектор Гарсії.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Джервонта Девіс за кілька днів до свого бою опинився за ґратами.

Як повідомляє журналіст Ден Рафаел, зірковий боксер був заарештований в окрузі Бровард (штат Флорида).

Арешт стався в ніч на вівторок, 27 грудня. Вранці середи він все ще перебував під вартою. 28-річний боксер звинувачується в нанесенні тілесних ушкоджень і домашньому насильстві.

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Варто відзначити, що Джервонта Девіс вже не вперше затриманий поліцією. У 2020 році його заарештували через звинувачення в грубому поводженні з колишньою дівчиною під час баскетбольної гри у Флориді.

Крім того, 16 лютого боксера чекає суд за скоєння ДТП, де постраждали 4 людини, а сам Джервонта зник з місця подій.

Додамо, що 7 січня у Девіса призначений бій проти домініканця Ектор Гарсії. Чи відбудеться поєдинок, поки не відомо. Також, у Джервонти запланований бій на 15 квітня з непереможеною зіркою боксу Райаном Гарсією. Цей поєдинок повинен був стати справжньою подією в світі боксу.

Джервонта Девіс: кар'єра та досягнення

На профі-рингу 28-річний американець здобув 27 перемог (25 - нокаутом) в 27 боях.

Девіс - чемпіон світу в трьох вагових категоріях: чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA в першій напівсередній вазі, регулярний чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі, а також колишній чемпіон світу за версіями WBA Super і IBF у другій напівлегкій вазі.

У своєму останньому бою Джервонта переміг нокаутом у 6 раунді Роландо Ромеро і захистив титул чемпіона світу за версією WBA (3-й захист Девіса) у легкій вазі.

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