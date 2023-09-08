Тайсон Ф'юрі відреагував на результат поєдинку Усик - Дюбуа.

Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.

"Циганський король" у грубій формі звернувся до українського боксера, заявивши, що той виграв бій проти Дюбуа несправедливо. На думку Ф'юрі, скандальний удар Даніеля в п'ятому раунді був легальним, а не нижче пояса.

"Усик був маленьким мішком лайна – він шахраював. Він повинен бути цією богобоязливою людиною.

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Не будь маленьким боягузом, будь чоловіком. Це не був удар нижче пояса. Він програв, його побив Дюбуа", - наводить слова Ф'юрі Майкл Бенсон на сторінці в Twitter.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом в 9-му раунді і захистив титули IBF, IBO, WBA і WBO в суперважкій вазі. Після бою команда британського боксера заявила, що буде добиватись реваншу, оскільки вважає результат бою несправедливим.

Даніель Дюбуа стверджує, що його скандальний удар у п'ятому раунді не порушував правил, як це вирішив суддя поєдинку. Команда Дюбуа вже подала апеляцію на результат поєдинку.

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