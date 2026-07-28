Усик зробив нову заяву щодо завершення своєї кар’єри

Боксер зазначив, що не може бути й мови про організацію трьох або п’яти поєдинків, як про це говорять деякі журналісти.

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик, який визначився, з ким хоче провести останній бій в кар'єрі, підтвердив, що проведе ще один бій перед завершенням кар’єри. Про це він розповів в інтерв’ю BBC Sport.

Український спортсмен зазначив, що не може бути й мови про організацію трьох або п’яти поєдинків, як про це говорять деякі журналісти.

За словами 39-річного Усика, він готовий до свого "останнього танцю" на професійному ринзі після того, як звільнив усі свої чемпіонські пояси, які здобув у реванші з Даніелем Дюбуа.

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"Я думаю, у мене залишився останній танець. Останній - це означає один бій. Не три і не п'ять. Тільки один. Наступного разу ви побачите мій останній бій. Це все. Після бою я скажу: "Дякую всім. Я дуже ціную це". І піду", - додав боксер.

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Раніше Усик розповів, чому вирішив звільнити свої чемпіонські пояси. За словами боксера, він і надалі продовжує тренуватися та рухатися за власним кар'єрним планом, тож пояси йому вже не потрібні.

"Я продовжую тренуватися. Я продовжую будувати свій кар'єрний план. Я звільнив свої пояси, тому що за цей період тричі був абсолютним чемпіоном світу. Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію. Навіщо мені тримати всі пояси? Я звільнив їх, щоб суперважка вага почала рухатися. Я теж чекаю і дивлюся, що відбуватиметься. У мене самого залишився останній танець", - сказав Усик.

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