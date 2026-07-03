Усик визначився, з ким хоче провести останній бій в кар'єрі

Переговори із потенційним суперником вже ведуться.

Перед завершенням кар'єри український боксер Олександр Усик може провести прощальний бій у США проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Як повідомляє BBC, команда українця вже веде переговори з новим промоутерським проєктом Zuffa Boxing, який очолює президент UFC Дейна Вайт і який фінансується Саудівською Аравією.

Минулого тижня Усик звільнив титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBC та IBF у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує кар'єру й хоче провести "останній танець". За словами директора команди боксера Сергія Лапіна, саме американець Деонтей Вайлдер є головним кандидатом на роль суперника.

"Усик уже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера суперником для свого "останнього танцю"", – сказав Лапін у коментарі BBC Sport.

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Як зазначає видання, менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель також підтвердив готовність свого підопічного прийняти цей поєдинок у разі офіційної пропозиції.

За словами Лапіна, наразі сторони ведуть переговори із Zuffa Boxing, однак остаточних домовленостей поки немає.

BBC зазначає, що після травневої перемоги Усика над легендою кікбоксингу Ріко Верхувеном українець мав захищати пояс WBC проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла. Натомість він вирішив відмовитися від титулів, після чого Кабаєл отримав статус повноцінного чемпіона світу.

За словами Лапіна, США є найбільш логічним місцем проведення бою Усика проти Вайлдера, хоча дата та арена поки не визначені.

Олександр Усик: останні новини

Як писав УНІАН, у травні Олександр Усик провів яскравий бій у Єгипті біля пірамід у Гізі, де здобув перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном технічним нокаутом у 11‑му раунді. Цей поєдинок став символічним захистом титулу та підтвердив його статус одного з найсильніших боксерів сучасності.

Минулого тижня Усик оголосив про добровільну відмову від усіх чемпіонських поясів у надважкій вазі, включно з титулами WBA, WBC та IBF. Він пояснив своє рішення бажанням дати шанс молодим претендентам. Разом з тим українець заявив, що готується до фінального "останнього танцю" – прощального бою, який стане завершенням його кар’єри.

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